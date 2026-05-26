"Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella muss wegen Thrombose im Kopf operiert werden

Die deutsche TV-Persönlichkeit Hubert Fella ("Hot oder Schrott - Die Allestester") muss sich eigenen Angaben zufolge einer wichtigen Operation unterziehen. Dem Bericht zufolge leide er an einer Hirnvenen- oder Sinusvenenthrombose. Diese soll nun entfernt werden. "Gut, dass es entdeckt wurde. Wenn das aufplatzt, bin ich tot", sagte der 58-Jährige der Bild-Zeitung. Der Eingriff soll heute, Dienstag, stattfinden.

Seit wann die Thrombose bestehe, sei nicht eindeutig feststellbar. "Das ist ein schleichender Prozess", so Fella zur Bild.