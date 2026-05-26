"Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella muss wegen Thrombose im Kopf operiert werden
Die deutsche TV-Persönlichkeit Hubert Fella ("Hot oder Schrott - Die Allestester") muss sich eigenen Angaben zufolge einer wichtigen Operation unterziehen. Dem Bericht zufolge leide er an einer Hirnvenen- oder Sinusvenenthrombose. Diese soll nun entfernt werden. "Gut, dass es entdeckt wurde. Wenn das aufplatzt, bin ich tot", sagte der 58-Jährige der Bild-Zeitung. Der Eingriff soll heute, Dienstag, stattfinden.
Seit wann die Thrombose bestehe, sei nicht eindeutig feststellbar. "Das ist ein schleichender Prozess", so Fella zur Bild.
Zunächst hatte er sich wegen Schwindelanfällen in medizinische Behandlung begeben. Zu Beginn sei der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt im Raum gestanden, so Fella vor knapp einer Woche in einem Video aus dem Spitalsbett. "Es war beides nichts", gab er Entwarnung und sprach noch von einem "eingeklemmten Nerv".
Fella war dieses Jahr in der RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" zu sehen und ergatterte den dritten Platz.
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