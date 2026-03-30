Horst Licher und Ehefrau Nada Lichter schicken "liebe Grüße aus London"

Copyright-Hinweis öffnen/schließeKoch und Moderator Horst Lichter ("Bares für Rares") weilt in Großbritannien - und denkt dabei an seine Fans. "Liebe Grüße aus London", schreibt er zu einem Foto auf Instagram, das ihn gemeinsam mit Ehefrau Nada Lichter zeigt. Knapp 69.000 Menschen folgen Lichter auf der Plattform.

Die Lichters sind seit 2009 verheiratet. In seinem Buch "Ich bin dann mal still" beschrieb der umtriebige Lichter auch die Eheprobleme, die einst durch seine ständige Abwesenheit – er war berufsbedingt 200 Tage im Jahr fern der Heimat – verursacht wurden. Und auch, wie alles wieder gut wurde, als die beiden sich dann doch entschlossen haben, zurück nach Köln, in die Nähe seiner "Bares für Rares"-Drehstätte zu ziehen.

Lichters Ehegeheimnis

2021 im KURIER-Interview auf sein Ehegeheimnis angesprochen, antwortete er mit einer Anekdote. "Da möchte ich einen Herrn zitieren, den habe ich bei einer Sendung kennengelernt. Der ist über 60 Jahre verheiratet. Da habe ich in meiner Art erst einmal ganz klassisch und lustig gesagt: 'Mensch, können Sie mir mal Ihr Geheimrezept verraten, wie Sie das schaffen?' Und dann wurde er ernst und sagte: 'Wissen Sie, Herr Lichter. Wir stammen aus einer Generation, da wurde noch repariert und nicht sofort neu gekauft. Wenn es wahre Liebe ist, dann ist man auch zur Reparatur bereit'", erzählt er.