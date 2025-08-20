Horizon-Skandal: Kevin Costner reagiert auf "rufschädigende" Vorwürfe

Hollywood-Star Kevin Costner wehrt sich gegen die Klage einer Stunt-Darstellerin aus seinem Film "Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 2". Klage gegen Kevin Costner Die Frau namens Devyn LaBella hatte Berichten zufolge in einer Vertragsverletzungsklage im Mai behauptet, gezwungen worden zu sein, eine "gewalttätige", nicht im Drehbuch enthaltene Vergewaltigungsszene ohne die erforderliche Ankündigung, Zustimmung oder die obligatorische Anwesenheit eines Intimitätskoordinators zu drehen.

Im Juni soll die Stunt-Frau eine überarbeitete Beschwerde eingereicht haben, in der LaBellas Anwälte ihren "Schock, ihre Verlegenheit und Demütigung" schilderten, nachdem ihr angeblich "niemals die Möglichkeit gegeben worden war, sich auf eine ungeplante Sexszene vorzubereiten oder der Teilnahme zuzustimmen". Kevin Costner spricht von "dreister Lüge" Oscar-Preisträger Costner reichte am Montag Medienberichten zufolge beim Los Angeles Superior eine Gegenklage ein, in der er die Anschuldigungen als "dreiste Lüge" bezeichnen soll. Devyn LaBella würde darauf abzielen, "durch falsche Aussagen und sensationsheischende Sprache meinen Ruf zu schädigen". Der Schauspieler fordert laut dem Magazin People, dass LaBellas Klage abgewiesen oder auf Grundlage der sogenannten Anti-Slapp-Gesetze abgewiesen wird. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die vor Einschüchterungsklagen schützen sollen.