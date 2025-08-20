Claudia und Stefan Effenberg wollen ein drittes Mal heiraten

Designerin Claudia Effenberg und der deutsche Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg wollen noch einmal "ja" sagen. Die Entscheidung sei nach einem dramatischen Zwischenfall gefällt worden: "Der große Wunsch kam von Stefan - nach meiner Lungenembolie. Weil ich da fast gestorben wäre. Danach hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Aber wenn, nur in Weiß", erzählte sie im Gespräch mit Bild.de.

"Jetzt ist Stefan am Zug"

Die Effenbergs hatten 2004 in Florida am Strand geheiratet. Zehn Jahre später folgte in den USA die Erneuerung ihres Ehegelübdes. Und wie soll die dritte Zeremonie aussehen? Effenberg zu Bild: "Ich werde mein eigenes Hochzeitskleid dafür designen." Stattfinden soll sie noch heuer. In welchem Rahmen, ist noch unklar. "Entweder eine spektakuläre Party. Oder eben eine Hochzeit. Vielleicht ganz allein in einem Restaurant in Italien. Jetzt ist Stefan am Zug."