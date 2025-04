Hollywoods Grusel-Villa: Die unheimliche Geschichte von Brittany Murphys Haus

In einer Folge des Podcasts "We Need to Talk About Britney" erzählte Spears' Freundin und ehemalige Visagistin Julianne Kaye, dass es in der Villa gespukt habe. Kaye behauptete, Britney habe sie angerufen und erzählt, sie habe nach einem "verrückten Partywochenende und dem Bedürfnis nach Entspannung" eine Reiki-Behandlung in dem Haus erhalten.

"Er [der Reiki-Behandler] ging, und sie schwört bei Gott, dass er ein Geisterportal oder so etwas geöffnet hat, und diese bösen Geister waren hereingekommen und sie versuchten, sie die Treppe hinunterzustoßen oder so etwas Verrücktes", erzählte die Visagistin der Musikerin. Zu den Geistern gehörten ein Mann und eine Frau, die "sehr verstört" waren. "Es war so schlimm, dass sie geflohen ist", fügte Kaye hinzu. Spears habe sich ins Hotel Casa Del Mar begeben, um dort zu übernachten, sei nie wieder in das Haus zurückgekehrt. Sie habe gesagt: "Ich weiß, ihr werdet denken, ich bin verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe, ich weiß, was ich gefühlt habe."

Rund ein Jahr später zog dann Murphy in das Haus.