Körperdysmorphe Störung: 5 Stars, die sich selbst hässlich finden

Zu Beginn der Serie "Riverdale" Reinhart offen über ihre enorme Unsicherheit gesprochen. "Als ich in der siebten Klasse zum ersten Mal Akne bekam, entwickelte sich bei mir eine Form der körperdysmorphen Störung", erinnerte sie sich. "Jedes Mal, wenn ich einen großen zystischen Pickel oder so etwas habe, löst das einen Teil von mir aus, in dem ich mich nicht im Spiegel betrachten will. Es ist schwer, mich selbst zu fotografieren, ich möchte nicht in die Öffentlichkeit gehen und ich möchte mein Gesicht verbergen."