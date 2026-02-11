Hollywood-Star Angelina Jolie: Warum sie ihre Narben heute liebt

Angelina Jolie zeigte im vergangenen Jahr die Narben einer OP auf Fotos in einem französischen Magazin. "Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe", sagte die Schauspielerin im Dezember der Time France. "Ich bin immer berührt davon, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen." Jolie hatte sich vor mehr als zehn Jahren prophylaktisch beide Brüste abnehmen und später die Eierstöcke entfernen lassen, um ein Krebsrisiko zu senken. Ihre Oma, Tante und Mutter waren an Krebs gestorben.

Bewusste Entscheidung Im Gespräch mit France Inter führte Jolie aus, was die Narben für sie bedeuten: "Meine Narben sind eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um so lange wie möglich mit meinen Kindern auf dieser Welt zu bleiben, und genau deshalb liebe ich meine Narben." Sie sei "dankbar", dass sie diese Entscheidung treffen konnte, so Jolie. "Dieses Thema anzusprechen, das mir sehr am Herzen liegt – nicht nur das Thema Krebs, sondern auch die Solidarität unter Frauen, wie wir gemeinsam die Schwierigkeiten des Lebens meistern und unseren Weg finden – das war mir ebenfalls wichtig."

In diesem Frühjahr erscheint der Film "Couture", in dem Jolie eine Filmemacherin spielt, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. "Das ist eine sehr persönliche Geschichte für mich", sagte die 50-Jährige im Time France-Interview.