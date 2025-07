Hochzeit von Mel B: Wo waren die Spice Girls?

Das frühere Spice Girl Mel B ist (wieder) unter der Haube. Am Samstag hat die 50-Jährige in der Londoner St.-Paul's-Cathedral ihren Verlobten Rory McPhee geheiratet. Die Sängerin, die einst auch als "Scary Spice" bekannt war, trug ein eng anliegendes, trägerloses Kleid. Dazu kombinierte sie ein über und über mit Perlen besetztes Oberteil und einen eleganten langen Schleier. Diesen hatte sie bei der Ankunft über das Gesicht geworfen. Als die frisch Vermählten die Kirche wieder verließen, hing er auf ihren Rücken herab. Ihr Bräutigam kam in schottischer Tracht mit Kilt und Fliege zur Kathedrale. Brown veröffentlichte auf Instagram ein Foto mit dem Hochzeitsdatum: 5. 7. 2025. Zahlreiche Fans und Prominente gratulierten. Schauspielerin Sofia Vergara schickte etwa mehrere rote Herzen und Model Heidi Klum kommentierte: "GLÜCKWUNSCH AN EUCH BEIDE. WÜNSCHE EUCH LIEBE LIEBE LIEBE LIEBE FÜR IMMER."

Nur "Baby Spice" kam Ex-Bandkollegin Emma Bunton war bei ihrer Ankunft im rosafarbenen Kleid mit passender Kopfbedeckung zu sehen. Sie kam in Begleitung ihres Partners Jade Jones und ihres Sohns Beau.

Mel C will Party nachholen Doch "Baby Spice" war die einzige ihrer früheren Bandkolleginnen, die sich blicken ließ. Immerhin, Mel C (Melanie Chisholm) oder "Sporty Spice" postete in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story ein Foto des Hochzeitspaars auf Instagram. Dazu schrieb die 51-Jährige: "So glücklich für euch beide und mehr als genervt, dass ich nicht dabei sein konnte. Freue mich darauf, bald mit euch zu feiern! Yipeee!" Dem People-Magazin zufolge war Chisholm aufgrund eines Auftritts bei einem Festival im schwedischen Stockholm verhindert. "Posh Spice" Victoria Beckham postete auf Instagram einen kurzen Clip aus alten Tagen und wünschte dem Paar "ein Leben voller Glück". Dem Hello!-Magazin zufolge habe sie sich zum Zeitpunkt der Hochzeit im Ausland befunden. Sie sei nicht in der Lage gewesen, für die Veranstaltung nach Großbritannien zu reisen, wo sie auch lebt. Keine öffentlichen Glückwünsche kamen zunächst hingegen von "Ginger Spice" Geri Halliwell. Sie und Brown sollen in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten gehabt haben. Laut Hello! könnte Halliwells Abwesenheit auf die Verpflichtungen ihres Mannes beim britischen Grand Prix zurückzuführen sein.