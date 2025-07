David und Victoria Beckham: Emotionale Worte zum 26. Hochzeitstag

Wie die Zeit vergeht: Victoria und David Beckham sind bereits seit 26 Jahren verheiratet, ihre Hochzeit 1999 sorgte für internationale Schlagzeilen.

Inmitten all der Schlagzeilen rund um Zerwürfnisse innerhalb des Beckham-Clans (die Söhne Brooklyn und Romeo sollen zerstritten sein, Victoria mit Schwiegertochter Nicola Peltz im Clinch liegen) richtet David an seine Ehefrau via Instagram nun höchst emotionale Worte anlässlich des 26. Hochzeitstages.