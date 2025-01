Hinweis bei Premiere: Renée Zellweger verlobt mit Ant Anstead?

Furore machte die gebürtige Texanerin 2001 mit dem Film "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück". An der Seite von Colin Firth und Hugh Grant spielte sie eine Britin, die neu anfangen und den Mann fürs Leben finden will – und avancierte über Nacht zum Publikumsliebling.

Jetzt kehrt sie in "Bridget Jones: Mad About The Boy" in ihrer Kult-Rolle auf die Leinwand zurück.