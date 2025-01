Bericht: Jeanette Biedermann nach 13 Ehejahren getrennt

2012 wurde im sächsischen Löbau geheiratet. "Nennt mich spießig, aber ich wollte unbedingt heiraten. Vielleicht, weil meine Eltern seit bald 40 Jahren ein so glückliches Ehepaar sind", hatte die Sängerin damals der Illustrierten Bunte gesagt. Gerade in Zeiten, wo eine Heirat kein Muss mehr sei, habe so ein Jawort etwas sehr Romantisches, fand die Sängerin.