Hilaria Baldwin: Kritik an Aufmachung ihrer 10-jährigen Tochter

Hiliara Baldwin , die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin sieht sich in den sozialen Medien mit Kritik konfrontiert, nachdem sie ein Bild der 10-jährigen Tochter Carmen mit komplett geschminktem Gesicht gepostet hat.

"Date-Nacht mit meinem ersten Baby … sie hat uns beide geschminkt", schrieb die 40-jährige Hilaria am Sonntag, dem 18. Februar, auf Instagram zu einem Selfie von sich und Carmen, das an einem gemeinsamen Abend mit Ehemann Alec Baldwin aufgenommen worden ist.

"Wie schnell sie groß werden und wie toll es ist, sich von ihnen inspirieren zu lassen", fügte die Yoga-Lehrerin hinzu. "Carmen, du bist so eine besondere Seele … genau wie deine Geschwister … alle einzigartig und gleichermaßen unglaublich."

Auf dem Bild posierten Hilaria und ihre älteste Tochter vor einem Spiegel und präsentierten Carmens Arbeit als Visagistin, wobei sowohl Mutter als auch Tochter passende glamouröse Looks trugen. Der Beitrag wurde daraufhin von zahlreichen Social-Media-Nutzern kritisiert, die sich im Kommentarbereich fragten, warum Hilaria ihrem Kind erlaubte, so viel Make-up zu tragen.

"Warum lassen diese Prominenten ihre Kinder so erwachsen aussehen?", ärgert sich in User. "Als Mutter von zwei Töchtern … zu jung für den Make-up-/Erwachsenen-Look", mahnt eine Frau. "Schade, Schande, Schande. Sie ist zu jung, um so gekleidet/geschminkt zu sein", fügt ein Nutzer hinzu.