Herzogin Meghan könnte versteckte Botschaft in Kinderbuch eingebaut haben

Meghan sei von ihrem Ehemann, Prinz Harry, und Söhnchen Archie, der am Donnerstag zwei Jahre alt wurde, zu der Geschichte inspiriert worden. Sie erinnere an die vielen Wege, wie Liebe Gestalt annehmen und sich in einer modernen Familie ausdrücken kann. Meghan wird dem Verlag zufolge auch ein Hörbuch einsprechen.

Die britische Autorin und Royals-Expertin Ingrid Seward sieht in dem Buch aber mehr als nur eine nette Geschichte. Sie glaubt, dass Meghan eine "verschlüsselte Nachricht" eingebaut haben könnte, wie sie in der britischen Zeitung The Sun schreibt. Konkret vermute sie, dass die Herzogin indirekt Harrys schmerzlichen Verlust seiner militärischen Titel verarbeitet hat. Diese musste er nach seinem Rückzug aus dem Könighaus abgeben.

Große Enttäuschung

Britischen Medien zufolge soll der Verlust dieser Titel für den Prinzen, der nach jahrelangem Militärdienst mit Einsätzen in Afghanistan stets engen Kontakt zur Armee gehalten und auch die "Invictus Games" mit ins Leben gerufen hatte, einen schweren Verlust bedeuten.

Seward bezieht sich mit ihrer Annahme auf die Illustration des Vaters in Militäruniform im Buch, der wie Harry rotes Haar hat. Er wirft sein Kind spielerisch in die Luft, während die Mutter durch das Fenster schaut.