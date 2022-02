Kate schweigt zu Camillas Königsgemahlin-Titel: Argwohn oder Kalkül?

Obwohl Charles Jugendliebe Camilla seit ihrer Hochzeit mit dem Prinzen von Wales im Jahr 2005 als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie gilt, fielen die Reaktionen darauf, dass die Herzogin von Cornwall Queen Consort und nicht - wie zuvor angenommen - Princess Consort wird, beim britischen Volk geteilt aus.

So manch einer scheint Camilla immer noch nicht verziehen zu haben, dass sie ein Mitgrund für das Scheitern von Charles' Ehe mit Prinzessin Diana war. Einige Royal-Fans warfen der Queen in den sozialen Medien sogar vor, sie würde mit ihrer Entscheidung einen "großen Fehler" machen. Indem sich Prinz William und Herzogin Kate zu Camillas Beförderung nicht offiziell geäußert haben, bieten sie in der Debatte keine zusätzliche Projektionsfläche.