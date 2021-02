Herzige Neuigkeiten übers Schwarzenegger-Enkerl Lyla Maria

Im August wurde die Journalistin und frühere Ehefrau von Arnold Schwarzenegger Maria Shriver Oma. Seit ihre 31-jährige Tochter Katherine Schwarzenegger im August Tochter Lyla Maria bekam, wartet die Welt gespannt auf Neuigkeiten und Fotos der Kleinen. Die frischgebackenen Eltern - Lylas Vater ist Schauspieler Chris Pratt - halten sich diesbezüglich bedeckt.

Shriver und Schwarzenegger stolze Großeltern

Nun ist es Shriver, die Details ausplaudert. "Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, eine Enkelin namens Lyla Maria zu haben", schwärmte die 65-Jährige gegenüber Entertainment Tonight. "Ich freue mich für sie und ich bin voller Ehrfurcht darüber, was für eine tolle Mutter sie ist. Es hat mich nicht überrascht." Ihre Enkelin sei ein Geschenk für sie gewesen, so Shriver, die sich fasziniert von der Entwicklung ihrer Tochter zeigt, weiter. "Jemanden in die Mutterrolle eintreten zu sehen, ist wirklich eine schöne Sache. Ich bin der festen Überzeugung, dass Elternschaft die wertvollste Arbeit ist, die wir in dieser Welt leisten."

Aktuell greife Shriver ihrer Tochter laut Enterteinment Tonight stark unter die Arme, da Chris Pratt in Australien mit Dreharbeiten für "Thor: Love and Thunder" beschäftigt ist.