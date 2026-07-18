„Ja, sind teuer“: Helene Fischer rechtfertigt hohe Ticketpreise

Helene Fischer hat Verständnis für die Debatte über teure Konzerttickets geäußert - zugleich verweist sie auf die Kosten großer Shows. Die Preise seien in der Tat ein sehr wichtiges und großes Thema, sagte die 41-Jährige den Tagesthemen am Freitagabend zum Abschluss ihrer 360-Grad-Stadion-Tour in München. „Aber wir können natürlich nicht ausblenden, dass in der heutigen Zeit alles teurer geworden ist.“

Medien zufolge kosteten die Tickets für Fischers Konzerte von etwa 70 Euro aufwärts. „Ja, Tickets sind teuer“, räumte Fischer grundsätzlich ein. Man müsse aber bedenken, dass an einer Show Hunderte Menschen mitarbeiteten, die bezahlt werden müssten. Viele sparten darauf oder verzichteten auf den Urlaub. Wenn sie das höre, gehe ihr das Herz auf. Sie wolle Erlebnisse schaffen und Momente kreieren, „die mit Geld nicht zu bezahlen sind“.