Helene Fischer nach 2. Babypause: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"

Sängerin Helene Fischer geht in diesem Jahr auf große Open-Air-Tournee und will damit ihr Bühnenjubiläum feiern. "Ich möchte endlich raus", sagt sie in einem neuen Interview im Schweizer Fernsehen SRF. "Aber es ist eine komplett neue Aufgabe, was das Organisatorische betrifft", so Fischer, die vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Mutter geworden ist. "Wenn man Eltern ist, muss man rund um die Uhr planen." "Das ist etwas ganz anderes", entgegnete Moderator Urs Gredig. "Ich bin gar nicht mehr so wichtig", so Fischer. Dass "alle glücklich sind", sei ihr großes Ziel.

2026 wird Fischers Debütalbum "Von hier bis unendlich" 20 Jahre alt. Der Schlagerstar ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert. Die Musikerin schirmt ihr Privatleben weitgehend ab. Es sei ein "absoluter Traum" für sie, mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten, so Fischer im SRF. "Ich könnte mir auch wunderbar einen Auftritt mit Metallica oder AC/DC vorstellen."

Ihr Comeback nach der zweiten Babypause feierte Fischer im Jänner in der von Florian Silbereisen moderierten Live-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". Viele Fans und einige Kolleginnen und Kollegen waren gekommen, um die Schlägersängerin zurück auf der Bühne willkommen zu heißen.

Bereits nach der Geburt ihrer ersten Tochter gab Fischer im Juli 2022 ihr TV-Comeback bei einer Show ihres Ex-Partners Silbereisen. Bei den "Schlagerchampions" sang sie auf der Bühne ein Medley aus verschiedenen Songs, darunter Evergreens wie "Atemlos durch die Nacht", "Herzbeben", "Fehlerfrei" oder "Achterbahn". Fans konnten zuvor online abstimmen, welche Lieder sie präsentieren soll. Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht und angekündigt, sich Zeit für ihre Familie zu nehmen. Ende 2025 unterbrach sie überraschend ihre Babypause für einen Auftritt in der Sendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume. Dort stellte sie auch ihr Album "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit" vor.