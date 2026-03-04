Hailey Bieber: Hatte wegen Uterusseptum Risikoschwangerschaft

US-Model und Unternehmerin Hailey Bieber hat im "She MD"-Podcast offen über ihre Schwangerschaft vor zwei Jahren gesprochen. Bevor sie ihren Sohn Jack Blue bekam, habe sie eine umgangssprachlich auch als "Mini-Schlaganfall" bekannte transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten und sei operiert worden, um ein Loch in ihrem Herzen zu schließen.

Die Schwangerschaft sei danach nicht geplant gewesen, sagte Bieber in dem Podcast-Gespräch, an dem auch ihre Gynäkologin Thaïs Aliabadi teilnahm. Diese habe ihr einst mitgeteilt, dass sie ein Uterusseptum - eine Anomalie der Gebärmutter - habe. Die Ärztin warnte Bieber: "Wir müssen uns das ansehen und im Auge behalten, bevor du schwanger wirst, denn es könnte möglicherweise ein Problem darstellen", schildert sie im Podcast. Sie habe damals zu einem kleinen Eingriff geraten. Dass sich Baby Jack auf den Weg machte, sei eine Überraschung gewesen. Aliabadi schilderte, warum sie zunächst besorgt war: Die Risiken für Fehlgeburt und Frühgeburt seien dadurch erhöht gewesen, so die Medizinerin. Beide seien dann trotzdem optimistisch geblieben. "Sie sagte: "Weißt du was? Ich glaube, dass alles gut werden wird." Und ich sah sie an und sagte: "Das glaube ich auch'", so Aliabadi. Schlussendlich sei alles gut gegangen.

Hailey Bieber ist die Frau des kanadischen Popstars Justin Bieber. Im vergangenen Jahr hatte sie in einem Interview über die strapaziöse Geburt gesprochen. "Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe", sagte sie 2025 dem Magazin Vogue. Anders als erhofft musste die Geburt dem Bericht zufolge eingeleitet werden. "Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß." 18 Stunden später war ihr Sohn da. Schwangerschaft war schwer zu begreifen Jack Blue kam dem Bericht zufolge im August 2024 zur Welt. Trotz der Komplikationen bereut Hailey Bieber demnach nichts und will mindestens noch ein weiteres Kind. Wie viele insgesamt, das wolle sie nach und nach entscheiden. "Ein Kind nach dem anderen", sagte sie. Bieber sprach auch über ihre Schwangerschaft: "Die Schwangerschaft war für mich schwer zu begreifen. Es war eine Überraschung, und man durchlebt eine Menge Gefühle."