Helene Fischer bekommt eigene Barbie und verrät Details aus ihrem Privatleben

Anlässlich des Weltfrauentages am Sonntag enthüllte die Firma Mattel eine Reihe neuer Barbies. Die neue Kollektion nennt sich "Barbie Dream Team" und besteht aus "globalen weiblichen Vorbildern". Dabei sind etwa Tennislegende Serena Williams, Forschungsastronautin Kellie Gerardi, Rennfahrerin Regina Sirvent Alvarado, Fußballstar Chloe Kelly, Extrembergsteigerin Zoja Skubis, Profisurferin Stephanie Gilmore und Cricketspielerin Smriti Mandhana.

Doch auch ein deutscher Star hat es in diese illustre Runde geschafft: die Schlagersängerin Helene Fischer, die heuer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert. "Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird und ich damit auch Teil des internationalen Barbie Dream Teams bin", so Fischer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mattel Die Helene-Fischer-Barbie

Jungen Mädchen möchte sie sagen: "Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg. Daran habe ich immer geglaubt: Wenn ich meinem eigenen Weg treu bleibe, kann ich alles schaffen." Für sie bedeutet die Barbiepuppe im Glitzerkleid aber noch viel mehr und sie richtet einen starken Appell an alle Frauen: "Wir Frauen dürfen sichtbar sein. Wir dürfen laut sein. Wir dürfen alles sein." Im Handel soll sie der deutschen Bild-Zeitung zufolge ab Herbst zu finden sein.