Helene Fischer fallen Vorbereitungen auf Tour noch schwer

Schlagersängerin Helene Fischer fallen die Vorbereitungen auf ihre anstehende Stadiontour noch schwer. "Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert", sagte die Musikerin in der NDR-"Talk Show".

Weiter sagte sie: "Ich tue mich wirklich schwer, ich versuche diszipliniert zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich hoffe darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmachen." Die Proben sollen laut Fischer in der nächsten oder übernächsten Woche starten. Bis dahin habe sie nicht wirklich viel gemacht.