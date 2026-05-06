Helena Bonham Carter: Fluchtartiger Ausstieg aus "White Lotus" nach dieser Forderung

Helena Bonham Carter soll Berichten zufolge aus der vierten Staffel von "The White Lotus", aus der Emmy-prämierten Serie, ausgestiegen sein. Das Magazin People bestätigte am 24. April, dass sie die Zusammenarbeit beendet habe. Die Schauspielerin selbst hat sich bisher nicht zu ihrem Ausstieg geäußert. "White Lotus": Helena Bonham Carter durch Laura Dern ersetzt Nun berichtet Variety, dass Bonham Carter die Serie aufgrund kreativer Differenzen mit Serienschöpfer Mike White verlassen haben soll.

Ihre überraschende Entscheidung fiel nur eine Woche nach Drehbeginn am 15. April an der französischen Riviera. Inzwischen wurde die gebürtige Londonerin durch Laura Dern ersetzt. Diese soll jedoch eine eigens für sie entwickelte Rolle spielen und nicht die ihrer Vorgängerin übernehmen. Für Carter geschaffene Figur "nicht stimmig" Dem Bericht zufolge sei Carters Ausstieg aus der HBO-Serie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Mike White in Bezug auf ihre schauspielerische Leistung erfolgt. Carter sollte in "White Lotus" einen abgehalfterten Star spielen, der ein Comeback anstrebt, teilen Quellen Variety mit. Der Schöpfer und Regisseur der Serie habe eine "ausgelassenere Darbietung" von der Schauspielerin verlangt. Ein HBO-Sprecher hatte zuvor gegenüber Page Six zu Carters Ausstieg erklärt: "Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The White Lotus" haben gerade erst begonnen, und es wurde deutlich, dass die von Mike White für Helena Bonham Carter geschaffene Figur am Set nicht stimmig war."