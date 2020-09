Heidi Klum gratuliert Sohn Henry zum 15. Geburtstag - mit Babybauch-Foto

Heidi Klum ist auf die Privatsphäre ihrer Kinder sehr bedacht und zeigt deren Gesichter normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Auch zu Sohn Henrys Geburtstag am 12. September veröffentlichte sie kein aktuelles Bild.

Stattdessen postete sie auf Instagram Fotos, die sie während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt von Henry Günther Ademola Dashtu - so sein voller Name - zeigen. "Heute vor 15 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Ich bin so stolz, dass du ein Teil von mir bist. Du bist das Funkeln in meinen Augen und die Liebe meines Lebens", schrieb die 47-Jährige dazu.