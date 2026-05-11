Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Stars

Heidi Klum erlitt bei Shooting Muskelfaserriss

Trotz offensichtlicher Schmerzen lässt sich Model Klum das Lachen nicht nehmen.
11.05.2026, 09:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Heidi Klum hält einen kleinen, weißen Hund und ein Mikrofon in der Hand.

Supermodel Heidi Klum ist wegen eines Muskelfaserrisses am Bein im Krankenhaus behandelt worden. In einer Story bei Instagram zeigte sich die 53-Jährige mit hochgelegtem Bein und Eiswürfelbeutel auf der Fahrt in eine Notaufnahme in Barcelona, dann humpelnd über einen langen Krankenhausflur, wartend in der Notaufnahme und schließlich bei der Diagnose.

Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegt. "Schön", kommentiert sie trocken. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sie bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein.

Adelsexperte meint, speziellen Royal wiedergeboren in Camilla zu sehen

Trotz offensichtlicher Schmerzen lässt sich Klum das Lachen nicht nehmen: "Das ist gar nicht lustig", betont sie zwar, muss aber ebenso wie ihre Begleitung unaufhörlich kichern, während sie im Wartebereich auf Behandlung wartet. Auch als sie nach der Behandlung auf eine Krücke gestützt über einen Flur humpelt, lacht sie tapfer in die Handykamera.

Heidi Klum
Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare