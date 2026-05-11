Heidi Klum erlitt bei Shooting Muskelfaserriss

Supermodel Heidi Klum ist wegen eines Muskelfaserrisses am Bein im Krankenhaus behandelt worden. In einer Story bei Instagram zeigte sich die 53-Jährige mit hochgelegtem Bein und Eiswürfelbeutel auf der Fahrt in eine Notaufnahme in Barcelona, dann humpelnd über einen langen Krankenhausflur, wartend in der Notaufnahme und schließlich bei der Diagnose.

Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegt. "Schön", kommentiert sie trocken. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sie bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein.