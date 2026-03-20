Heidi Klum erkrankt: Tochter Leni Klum sprang bei "GNTM" ein

Wegen einer Erkrankung konnte Heidi Klum die Folge ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM) am Donnerstag nicht moderieren. Sie schickte ihre Tochter Leni (21) als Vertretung. Zusammen mit US-Model Brooks Nader übernahm sie die Aufgaben der Jury – inklusive Mama Heidis berühmtem Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für dich!" Die Folge mit Leni Klum als GNTM-Chefin war bereits die zwölfte Folge der aktuellen 21. Staffel.

"Harte Arbeit"

Am Ende der Folge zeigte sich Leni Klum überrascht über den anstrengenden Job als Model-Mama: "Das ist wirklich harte Arbeit", sagte die 21-Jährige. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin gerade total fertig."