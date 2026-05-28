Supermodel Heidi Klum hat sich in einem Interview mit dem deutschen Zeit Magazin offen über ihre frühere Bekanntschaft mit Donald Trump sowie über dessen Qualifikation als US-Präsident geäußert. Dabei zieht die mittlerweile 52-Jährige einen ungewöhnlichen Vergleich und teilt bislang wenig bekannte Details über ihre Verbindung zu dem ehemaligen Präsidenten.

"Er war einfach Donald, ein lustiger Typ" Klum begegnete Donald Trump über die Jahre mehrfach – sowohl beruflich als auch privat. Klum erinnert sich, dass sie Trump erstmals am Set des Films Studio 54 (mit Ryan Philippe und Salma Hayek) traf, in dem beide kleine Rollen spielten. Damals war Trump noch als Unternehmer tätig. Im Laufe der Jahre trafen sie sich immer wieder zufällig bei diversen Veranstaltungen. Doch eine Episode sticht besonders hervor: Klum war Gast bei der Hochzeit von Donald und Melania Trump. Der Grund für ihre Anwesenheit bei der Feier: Ihr damaliger Ehemann Ric Pipino, ein prominenter Friseur, war für Melanias Hochzeitsfrisur verantwortlich. Zu dieser Zeit, so Klum, habe sie Trump alles andere als unsympathisch wahrgenommen. "Er war einfach Donald, ein lustiger Typ. Jeder kannte ihn in New York", so Klum im Interview.