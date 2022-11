Hayden Panettiere löst Beauty-OP-Gerüchte aus

Während Hayden den Spekulationen keine Beachtung schenkte, bekam sie viele Komplimente dafür, dass sie in all den Jahren ihren strahlenden Teint bewahrt hat. "Du bist in 15 Jahren kaum gealtert", schreibt etwa ein Fan.

Panettiere setzt auf natürliche Schönheit

Ob sie sich jemals für kosmetische Eingriffe entschieden hat, hat Hayden Panettiere nicht verraten. In der Vergangenheit hat sie aber darüber gesprochen, dass sie gelernt habe, ihre natürliche Schönheit anzunehmen.

2012 erzählte sie gegenüber der Zeitschrift Women’s Health, dass sie einmal auf ein Foto von sich selbst gestoßen sei, das neben dem Wort "Cellulite" platziert worden sei. "Es hat mir so lange solche Körperdysmorphien gegeben", sagte sie. Sie habe sich aber daran erinnert, "dass Schönheit eine Meinung ist, keine Tatsache. Und ich fühle mich dadurch immer besser".