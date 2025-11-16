Das Anwesen befindet sich in Malibu und wird für 9,45 Millionen Euro angeboten. Für den Verkauf ist Chris Cortazzo zuständig, Immobilienmakler und Dohertys engster Vertrauter.

Das Haus der 2024 verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty ("Beverly Hills, 90210", "Charmed") steht nun offiziell zum Verkauf.

Fünf Schlafzimmer und ein Pool

Dohertys ehemaliges Anwesen liegt zwischen Malibu Pier und Point Dume und befindet sich somit in einer der begehrtesten Küstenregionen Kaliforniens. Es bietet einen offenen Blick auf den Pazifik, lichtdurchflutete Räume und direkten Zugang zum Strand. Das Anwesen "fängt den friedlichen Küstenlebensstil ein, den [Shannen Doherty] so liebte, und vereint Gemütlichkeit, Charakter und den zeitlosen Blick auf Malibu", schreibt der Luxus-Immobilien-Instagram-Kanal "modernluxdesign".

Das Grundstück umfasst circa 4.000 Quadratmeter, das Haus selbst ist rund 500 Quadratmeter groß und besitzt fünf Schlafzimmer. Zudem befindet sich im Garten ein Pool, der Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ist fließend. Das Anwesen wird zudem mit "breiten Eichendielen, Balkendecken und antiken Architekturelementen" beschrieben.

"Ein Haus voller Herz, Geschichten und dem Zauber von Malibu, das nun bereit für sein nächstes Kapitel ist", liest man auf "modernluxdesign".

Sehen Sie hier Fotos des Hauses: