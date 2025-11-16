Ein Jahr nach ihrem Tod: Haus von Shannen Doherty für rd. 10 Mio. USD zu verkaufen
Zusammenfassung
- Das Malibu-Anwesen der 2024 verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty wird für rund 10 Mio. USD verkauft.
- Das Haus bietet fünf Schlafzimmer, einen Pool, direkten Strandzugang und besticht durch lichtdurchflutete Räume sowie einen offenen Blick auf den Pazifik.
- Doherty schätzte ihr Zuhause als Rückzugsort, das durch Gemütlichkeit, Naturverbundenheit und persönlichen Stil geprägt war.
Das Haus der 2024 verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty ("Beverly Hills, 90210", "Charmed") steht nun offiziell zum Verkauf.
Das Anwesen befindet sich in Malibu und wird für 9,45 Millionen Euro angeboten. Für den Verkauf ist Chris Cortazzo zuständig, Immobilienmakler und Dohertys engster Vertrauter.
Fünf Schlafzimmer und ein Pool
Dohertys ehemaliges Anwesen liegt zwischen Malibu Pier und Point Dume und befindet sich somit in einer der begehrtesten Küstenregionen Kaliforniens. Es bietet einen offenen Blick auf den Pazifik, lichtdurchflutete Räume und direkten Zugang zum Strand. Das Anwesen "fängt den friedlichen Küstenlebensstil ein, den [Shannen Doherty] so liebte, und vereint Gemütlichkeit, Charakter und den zeitlosen Blick auf Malibu", schreibt der Luxus-Immobilien-Instagram-Kanal "modernluxdesign".
Das Grundstück umfasst circa 4.000 Quadratmeter, das Haus selbst ist rund 500 Quadratmeter groß und besitzt fünf Schlafzimmer. Zudem befindet sich im Garten ein Pool, der Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ist fließend. Das Anwesen wird zudem mit "breiten Eichendielen, Balkendecken und antiken Architekturelementen" beschrieben.
"Ein Haus voller Herz, Geschichten und dem Zauber von Malibu, das nun bereit für sein nächstes Kapitel ist", liest man auf "modernluxdesign".
Rückzugsort, geprägt von natürlicher Schönheit
Doherty erwarb das Anwesen 2004 für 2,56 Millionen Dollar. In mehreren Interviews betonte der Serienstar, wie viel ihr ihr Zuhause bedeutete, da sie sich lieber mit engen Freunden daheim zurückzog als abends auszugehen. Doherty nahm außerem ihren Podcast "Let's be clear with Shannen Doherty", den sie in ihren letzten Lebensmonaten moderierte, in ihrem Zuhause auf.
"Charmed"-Co-Star und Dohertys enge Freundin Holly-Marie Combs lobte in der Vergangenheit zudem Dohertys guten Geschmack und feines Gespür, wenn es um Inneneinrichtung ging. Gemütlichkeit im Landhaus-Stil anstatt protzig-emotionsloses Luxus-Design stand Dohertys Heim im Fokus. Nicht zuletzt spiegelten sich auch Dohertys Liebe und Verbundenheit zur Natur in ihrem Malibu-Haus wider.
