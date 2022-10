Harrys und Meghans Abendroutine dürfte vielen bekannt vorkommen

Serien, Spiele und Sprachkurs

"Wenn man sich daran erinnert, dass jemand auch nur ein Mensch ist, dann behandelt man ihn anders, spricht anders über ihn und schaut ihn anders an." Auch ihre Abendroutine ist nicht besonders außergewöhnlich. Wenn sie und Ehemann Prinz Harry mal dazukämen, es sich vor dem Fernseher gemütlich zu machen, beginne die "endlose Suche" auf Streaming-Plattformen, so Meghan. "Bis du des Suchens so müde wirst, dass du am Ende nichts mehr sehen willst." Aktuell gefalle dem Paar etwa die Serie "The White Lotus". Außerdem spiele Meghan abends gern das Onlinespiel "Wordle" und frische mit der App "Duolingo" ihre Französisch-Kenntnisse auf.