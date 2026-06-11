Harry Styles und Zoë Kravitz ließen sich mysteriöses Partnertattoo stehen

Nach der Sichtung eines imposanten Juwels am Ringfinger von Zoë Kravitz berichteten immer mehr US-Medien in den letzten Monaten über eine Verlobung mit dem Popstar Harry Styles. Die Schauspielerin ("Batman") und der britische Sänger ("Watermelon Sugar") hätten die Kunde im "kleinen Kreis" geteilt und Kravitz habe den Ring Freunden präsentiert, berichtete das People-Magazin Ende April mit Verweis auf eine eigene Quelle.

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"Let it rip" Nun sollen die beiden den nächsten Schritt - in ein Tattoostudio - gewagt haben. Dem Promiportal Page Six zufolge haben sich Kravitz und Styles das gleiche Motiv stechen lassen: den Schriftzug mit "Let it rip". Warum sie sich dafür entschieden, sei unklar. Wörtlich übersetzt bedeutet der Satz etwa: "Lass es krachen." Zu sehen ist das Tattoo auf einem von der britischen Ausgabe des Magazins Vogue veröffentlichten Foto. Styles trage die Botschaft auf seinem rechten Unterarm.

"Gewaltiger Diamantring" Das britische Boulevardblatt The Sun hatte im Frühjahr Fotos der beiden in London veröffentlicht und die Spekulationen über den auffälligen "gewaltigen Diamantring an der linken Hand" von Kravitz losgetreten. Die Nachricht der Verlobung nach nur acht Monaten Dating habe "niemanden in ihrem Freundeskreis überrascht", berichtete daraufhin Page Six.