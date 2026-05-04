Harry Styles und Zoë Kravitz könnten gleich zwei Mal heiraten

Nach der Sichtung eines imposanten Juwels am Ringfinger von Zoë Kravitz berichteten immer mehr US-Medien in den letzten Wochen über eine Verlobung mit dem Popstar Harry Styles. Die Schauspielerin ("Batman") und der britische Sänger ("Watermelon Sugar") hätten die Kunde im "kleinen Kreis" geteilt und Kravitz habe den Ring Freunden präsentiert, berichtete das People-Magazin Ende April mit Verweis auf eine eigene Quelle.

"Gewaltiger Diamantring"

Einige Tage zuvor hatte das britische Boulevardblatt The Sun Fotos der beiden in London veröffentlicht und die Spekulationen über den auffälligen "gewaltigen Diamantring an der linken Hand" von Kravitz losgetreten. Die Nachricht der Verlobung nach nur acht Monaten Dating habe "niemanden in ihrem Freundeskreis überrascht", berichtete daraufhin das Promiportal Page Six. Die Klatschseite will zudem schon im Jänner aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben, dass Styles sich baldigst eigenen Nachwuchs wünsche.

Nun schreibt Page Six unter Berufung auf eine der Familie Kravitz nahestehende Quelle, dass Zoë und Harry gleich zweimal "ja" sagen könnten. "Ich bin mir sicher, dass Zoë wegen ihres Vaters etwas in New York machen möchte, also wenn, dann wird es zwei Hochzeiten geben", so der namentlich nicht genannte Insider. Das andere Fest könnte demnach in London stattfinden.

Der frühere One-Direction-Sänger Styles und Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, haben hingegen bisher nicht einmal eine Beziehung offiziell bestätigt. Innig und liebevoll gemeinsam unterwegs abgelichtet wurden sie erstmals im Sommer 2025. Mit seinem Schwiegervater soll sich Styles gut verstehen, sagt die Page Six-Quelle: "Ich weiß, dass Zoë vor einiger Zeit das Treffen zwischen Harry und ihrem Vater organisiert hat. Sie haben sich ausführlich unterhalten. Offensichtlich liebt Lenny Harry."