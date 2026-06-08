Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der britische Popstar Harry Styles bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst.

In der Samstagsausgabe der Tageszeitung Het Parool ist eine handgeschriebene Nachricht von Styles abgedruckt, in der er sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nun gibt es einen Run auf die Zeitung. Die Ausgabe wird auf Anzeigenportalen zum Kauf angeboten.