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Harry-Potter-Star Bonnie Wright ist schwanger

Es ist das zweite Kind für Wright, die ab 2001 in allen acht "Harry Potter"-Filmen mitgespielt hat.
07.04.2026, 14:45

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Bonnie Wright vor blauem Hintergrund.

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright, aus der "Harry Potter"-Filmreihe durch ihre Rolle als Ginny Weasley bekannt, ist schwanger. "Zwei Babys auf meinem Schoß. Unser zweiter kleiner Erdling kommt diesen Herbst zu uns!", schrieb sie auf der Plattform Instagram zu einem Foto, auf dem sie es sich mit ihrem Sohn Elio Ocean auf der Couch gemütlich gemacht hat. Deutlich zu erkennen: ein kleiner Babybauch. Zahlreiche Personen übermittelten Glückwünsche.

Im März 2022 hatten sich Wright und der US-Amerikaner Andrew Lococo auf einer Farm in Kalifornien das Ja-Wort gegeben. Söhnchen Elio war im September 2023 bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen, wie die Schauspielerin verraten hatte.

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Wright hatte ab 2001 in allen acht "Harry Potter"-Filmen mitgespielt. Die Reihe um die Zauberschüler Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) nach den Büchern der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling ging 2011 mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" zu Ende.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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