Jahrelanger Steuerstreit: "Harry Potter"-Star muss 2,2 Mio. Euro nachzahlen

"Harry Potter"-Star Rupert Grint muss 1,8 Millionen Pfund (knapp 2,2 Mio. Euro) Steuern nachzahlen. Das urteilte ein Gericht in London in einem Streit des britischen Schauspielers mit der zuständigen Steuerbehörde HMRC, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der 36-Jährige spielte in der Serie Harry Potters besten Freund Ron Weasley.