Harry in Sorge: Dieser Gegenschlag der Royal Family könnte vernichtend für ihn sein

Dem Königshaus hat Prinz Harry schon oft vermeintliche Tauschgeschäfte mit der britischen Presse vorgeworfen. Jetzt soll der Herzog von Sussex Insidern zufolge die Befürchtung hegen, die "Firma" könnte nach der Veröffentlichung seiner brisanten Netflix-Doku und seinen Memoiren zum Gegenschlag gegen ihn ausholen - und unbequeme Details über ihn an die Medien verraten.

Harry soll Vergeltung der "Firma" fürchten

Das Promiportal Radar Online will in Erfahrung gebracht haben, dass Harry überzeugt davon sein soll, seine Verwandten in Großbritannien würden insgeheim planen, sich wegen der Vorwürfe, die er öffentlich gegen sie erhoben hat, Rache an ihm zu üben.