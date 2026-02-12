Hardy Krüger jr.: Gnadenlose Abrechnung mit RTL-Dschungelcamp

Nach seiner Rückkehr aus Australien hat Schauspieler Hardy Krüger jr. deutliche Worte für seine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp gefunden. Im Grunde ist es eine überraschende Abrechnung mit dem Format. Gemeinsam mit seiner Frau Alice besuchte der 57-Jährige in Berlin im Vorfeld der Internationalen Filmfestspiele eine Veranstaltung und nahm sich bei einem Interview mit dem Berliner Kurier Zeit, über seine Erfahrungen in der Reality-Show zu reflektieren.

"Kleiner Unfall" Im Gespräch bezeichnete Krüger jr. seine Teilnahme am Dschungelcamp als "kleinen Unfall". Ursprünglich hatte er sich das Format nämlich anders vorgestellt. Er sei davon ausgegangen, dass gemeinsame Gespräche am Lagerfeuer im Vordergrund stehen würden sowie Aufgaben, die man zusammen absolvieren müsse, erklärte der Schauspieler. Die tatsächliche Ausrichtung der Sendung, die laut ihm auf "Krawall und Auseinandersetzungen" setzt und in die "Trash-Richtung" geht, habe ihn überrascht, aber auch enttäuscht. "Da gehöre ich nicht hin." Außerdem gab er zu bedenken, dass man vorher nie wisse, wie man in solch einem Format dargestellt wird. Ein "gewisses Niveau" sei gar nicht erwünscht, kritisierte Krüger jr. Seine Teilnahme bilanziert Krüger jr. nüchtern, aber knallhart: "Das Reality-TV sieht mich nicht wieder."