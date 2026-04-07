Harald Glööckler: Habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen

Schon immer habe ihn alles "Strahlende und Glitzernde in Silber und Gold" beeindruckt, schreibt Modeschöpfer und TV-Promi Harald Glööckler in seiner 2024 erschienenen Autobiografie "Desaströös bis Pompöös". Dabei hatte es der Gastwirtssohn aus der Nähe von Maulbronn (Baden-Württemberg) als Kind nicht leicht.

Denn seine Kindheit und Jugend erlebt er mit einem brutalen Vater in "kriegsähnlichen Zuständen", wie er es in seinem Buch schildert. Im "M wie Marlene"-Podcast von Moderatorin Marlene Lufen sagt Glööckler jetzt: "Ich habe meinen Eltern nie verziehen." Er habe nie eine Kindheit gehabt, "nie Eltern, die für mich da waren. Ich war immer im Weg". Zudem habe er das Gefühl gehabt, Schuld zu sein, wenn die Eltern sich gestritten hatten. Das Ausmaß war verheerend: "Ich kann mich an keine Sekunde erinnern, dass ich nicht Angst hatte, dass die Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist." Als seine Mutter starb, war Glööckler noch keine 15 Jahre alt.

Er sei mit dem Gefühl aufgewachsen, ungewollt zu sein, so der heute 60-Jährige in einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt aus dem Gespräch. Auch das Thema Einsamkeit schneidet Glööckler an. Die Einsamkeit zu kompensieren sei sehr schwierig. "Das ist auch nicht damit getan, jemanden zu finden, mit dem man zusammen lebt", so der Modemacher. Ganz schlimm sei es, wenn man in einer Beziehung zu zweit einsam ist.