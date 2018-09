Glööckler zur Kirche: "So mittelalterlich, dass es einem die Sprache verschlägt"

Für eine Überraschung, Beobachter des Society-Parketts wissen es, ist Harald Glööckler immer gut. Dass Deutschlands schrillster Modedesigner nun ein Buch über die Kirche schrieb, kam jedoch selbst für Kenner unerwartet. Das Thema, so Glööckler zum KURIER, brannte ihm schon länger unter den (extralangen) Nägeln – als der christliche Verlag Adeo an ihn herantrat, habe er nicht lange gezögert. In „Kirche, öffne dich!“ (208 Seiten, 22,70 Euro) plädiert der 53-Jährige in gewohnt überladener Sprache angesichts dramatischer Austrittszahlen für eine Entstaubung der Institution. Wie genau diese aussehen soll, geht in der Aneinanderreihung schön klingender Plattitüden zwar etwas unter – Glööcklers Liebe zu Gott und der Kern seiner Botschaft klingen dafür aber sehr glaubwürdig.