Haley Joel Osment, der ewige Kinderstar aus "The Sixth Sense" und "A.I.", feierte am 10. April seinen 37. Geburtstag. Zwei Tage zuvor wurde er von der Polizei festgenommen – wegen Trunkenheit am Steuer. Zudem soll er in Besitz einer verschreibungspflichtigen Droge gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich im Nobel-Skigebiet Mammoth Mountain in Kalifornien. Das berichtet das Promi-Portal TMZ.