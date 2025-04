Musicalstar Ana Milva Gomes kehrte nach Holland zurück und hat "normalen Job"

Die Musicaldarstellerin arbeitet in einem Schönheitssalon und steht mit den "Dutch Divas" in Wien auf der Bühne.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Ana Milva Gomes kehrt nach über 20 Jahren in die Niederlande zurück, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Sie hatte eine Rolle in 'Sister Act' übernommen und arbeitet jetzt in einem Sugaring Salon.

Mit den 'Dutch Divas' plant sie Auftritte, die die Herausforderungen und Realitäten von Müttern auf der Bühne thematisieren. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Vergangenen September hat Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes ihre Zelte in Wien abgebrochen und ist samt Tochter Isabella Rose (5) wieder zurück in ihre Heimat, die Niederlande, gezogen.

"Der Grund war, dass ich seit über 20 Jahren weg bin von zu Hause. Leider ging es meinem Vater vor drei Jahren nicht so gut. Da habe ich mir gedacht, was mache ich denn eigentlich hier. Ich habe eine tolle Karriere, ich habe meine Tochter, aber ich habe dann doch auch gemerkt, dass die Kollegen in meinem Alter so langsam ihre Eltern verlieren. Ich habe das Glück, dass ich sie beide noch habe, aber wenn etwas passiert, hätte ich zu wenig Zeit mit meinen Eltern verbracht", erzählt Gomes dem KURIER.

Sister Act Als sie in ihre Heimat zurückkehrte, bot sich für sie auch eine große Chance. "Ich habe ,Sister Act’ bekommen. Für diese Rolle bin ich damals nach Österreich gekommen und jetzt bin ich damit wieder zurückgekommen. Ich war die Zweitbesetzung, spielte also nur zwei Tage die Woche. So hatte ich genug Zeit für meine Tochter und meine Eltern. Jetzt ist die Tour vorbei und ich schaue, was ich weitermache."

So ganz planlos ist Ana Milva Gomes aber keineswegs, denn sie hat sich auch "einen normalen Job" gesucht. "Ich arbeite in einem Sugaring Salon (Anm. d. Red.: Salon für Haarentfernung). Ich war selbst Klientin dort, wir sind ins Plaudern gekommen und ich dachte, das würde mir gefallen. Dann bin ich ein paar Wochen mitgelaufen, habe ein bisschen geübt und jetzt arbeite ich dort zwei Tage die Woche und es ist supergut. Da habe ich immer noch genug Zeit für andere Sachen. Wenn ich einen Gig am Wochenende habe, dann kann ich den machen."

Dutch Divas Und da steht auch einiges an. Am Mittwochabend stand sie etwa als „Maria Magdalena“ bei „Jesus Christ Superstar in Concert“ auf der Bühne der Wiener Stadthalle. Und am 28. April gibt’s eine Neuauflage der "Dutch Divas" im Raimundtheater. Ana Milva Gomes teilt da die Bühne mit ihren holländischen Kolleginnen Annemieke Van Dam und Wietske Van Tongeren. Männliche Unterstützung holen sie sich von Drew Sarich, Moritz Mausser und Lukas Mayer.

© Patricia Gaida Annemieke Van Dam, Wietske Van Tongeren und Ana Milva Gomes

"Mir kam die Idee, weil ich mir gedacht habe, was bedeutet eigentlich das Wort ,Diva’? Warum werden Frauen, die auf der Bühne stehen als ,Diva’ bezeichnet? Das hat immer so einen negativen Nachgeschmack. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht können wir das Wort dahin gehend ändern, dass eine Diva genau das ist, was wir sind: bodenständig, Powerfrauen auf der Bühne und cool, wir wissen genau, was wir wollen. Und dann sind wir einfach Mütter", so Gomes im Gespräch.

Als Mama auf der Bühne Und genau darüber wollen sie auf der Bühne zwischen den Songs auch sprechen. "Wie steht man auf der Bühne, wenn dein Kind die ganze Nacht Fieber hatte? Am nächsten Tag musst du einfach weiterarbeiten und du hast kaum geschlafen. Und das kann man nur verstehen, wenn man in so einer Situation ist. Ich dachte, seien wir einfach mal ehrlich, machen wir eine Show, wo wir zeigen, dass wir richtige Musicaldiven sind, aber auch erzählen. was das bedeutet. Dass wir auf der Bühne den Glamour bringen müssen, aber dass wir auch einfach nur Frauen sind, Mamas. Wenn der Vorhang zugeht, gehen wir nach Hause und haben die schreienden Kinder um uns herum", lacht Ana Milva Gomes. Gesungen werden übrigens "Musicalsongs, die wir gerne singen möchten, und auch holländische Songs, die wir geil finden."