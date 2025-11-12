Hailey Bieber gibt Ehe-Probleme zu: "Schritt für Schritt"
Zusammenfassung
- Hailey Bieber bestätigt in einem Interview, dass es in ihrer Ehe mit Justin Bieber Probleme gibt, die sie gemeinsam "Schritt für Schritt" angehen.
- Die Ehe wurde durch Justins intensive Arbeit an seinem neuen Album belastet, laut Insidern hat sich die Situation nach dessen Veröffentlichung entspannt.
- Hailey spricht offen über die Herausforderungen des Elternseins und schließt ein zweites Kind nicht aus.
Berichte um angebliche Eheprobleme zwischen Justin und Hailey Bieber (geborene Baldwin) hielten sich dieses Jahr monatelang hartnäckig. Gerüchte, ihre Beziehung würde in einer Krise stecke, hatten vor allem Anfang des Jahres verdichtet - in der Zeit, in der Justin Bieber damit beschäftigt war, sein neues Album "Swag" aufzunehmen.
Insider über hartnäckige Krisen-Gerüchte
Eine dem Paar nahestehende Quelle erzählte im August gegenüber Us Weekly, dass sich die "Spannung gelegt" habe, nachdem Bieber im Juli sein neues Album veröffentlicht hatte. Dies habe positive Auswirkungen auf die Ehe des ehemaligen Teenie-Stars gehabt. "Die intensive Konzentration und die emotionale Belastung, die das Schaffen neuer Musik mit sich bringt, haben ihre Ehe belastet", so die Quelle. "Wenn Justin im Studio neue Musik macht, geht er völlig auf und blendet alles andere aus."
Nachdem das zeitintensive Projekt abgeschlossen wurde, könnten die Eltern eines gemeinsamen Kindes wieder vermehrt ihre Zweisamkeit genießen, erzählte damals der Insider.
Justin Bieber deutete Ehe-Probleme an
Die Gerüchte rissen dennoch nicht ab - nicht zuletzt, weil Justin Bieber in seinem Song "Walking Away" scheinbar Andeutungen auf mögliche Ehe-Probleme machte.
"Mädchen, wir sollten besser aufhören, bevor wir so einen Mist reden. Wir haben unsere Geduld auf die Probe gestellt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir einfach eine Pause einlegen. Und uns daran erinnern, was Anstand bedeutet", singt der Ex-Teenie-Star in dem Lied, was die Spekulationen zusätzlich anheizte.
Hailey spricht über "Probleme" in ihrer Beziehung
Nun hat sich Hailey in einem Titelinterview mit dem GQ-Magazin erstmals persönlich zu den Spekulationen um ihre Beziehung mit Justin Bieber geäußert. Dabei deutete die 28-Jährige an, dass es tatsächlich nicht immer harmonisch zugeht in ihrer Ehe mit dem Musiker.
"Wir sind beide sehr beschützerisch gegenüber unserem Sohn, und ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern wird", erzählte Biebers Frau. "Aber unser Leben ist unser Leben, und es ist sehr öffentlich. Deshalb werden wir uns mit allen Problemen auseinandersetzen, wenn es soweit ist", fuhr sie fort. Sie und Bieber würden ihre Schwierigkeiten "Schritt für Schritt" angehen.
"Aber im Moment fühle ich mich sehr wohl damit, wie wir Dinge teilen und andere, die wir nicht teilen", verriet das Model, das im Sommer 2024 Sohn Jack Blues zur Welt gebracht hat. Über ihre Erfahrung als Mama sagte sie: "Ich glaube nicht, dass einen irgendetwas darauf vorbereiten kann, bis man es selbst erlebt hat." Dabei verriet Hailey Bieber, dass ein zweites Baby nicht ausgeschlossen sei. Sie fühle sich inzwischen "viel besser vorbereitet, es noch einmal zu tun, im Gegensatz zu dem Gefühl, völlig unvorbereitet gewesen zu sein, als ich es zum ersten Mal tat."
