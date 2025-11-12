Hailey Bieber gibt Ehe-Probleme zu: "Schritt für Schritt"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Berichte um angebliche Eheprobleme zwischen Justin und Hailey Bieber (geborene Baldwin) hielten sich dieses Jahr monatelang hartnäckig. Gerüchte, ihre Beziehung würde in einer Krise stecke, hatten vor allem Anfang des Jahres verdichtet - in der Zeit, in der Justin Bieber damit beschäftigt war, sein neues Album "Swag" aufzunehmen. Insider über hartnäckige Krisen-Gerüchte Eine dem Paar nahestehende Quelle erzählte im August gegenüber Us Weekly, dass sich die "Spannung gelegt" habe, nachdem Bieber im Juli sein neues Album veröffentlicht hatte. Dies habe positive Auswirkungen auf die Ehe des ehemaligen Teenie-Stars gehabt. "Die intensive Konzentration und die emotionale Belastung, die das Schaffen neuer Musik mit sich bringt, haben ihre Ehe belastet", so die Quelle. "Wenn Justin im Studio neue Musik macht, geht er völlig auf und blendet alles andere aus."

Nachdem das zeitintensive Projekt abgeschlossen wurde, könnten die Eltern eines gemeinsamen Kindes wieder vermehrt ihre Zweisamkeit genießen, erzählte damals der Insider. Justin Bieber deutete Ehe-Probleme an Die Gerüchte rissen dennoch nicht ab - nicht zuletzt, weil Justin Bieber in seinem Song "Walking Away" scheinbar Andeutungen auf mögliche Ehe-Probleme machte. "Mädchen, wir sollten besser aufhören, bevor wir so einen Mist reden. Wir haben unsere Geduld auf die Probe gestellt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir einfach eine Pause einlegen. Und uns daran erinnern, was Anstand bedeutet", singt der Ex-Teenie-Star in dem Lied, was die Spekulationen zusätzlich anheizte.