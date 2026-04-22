"Hab dich lieb" und Fotos: Zeta-Jones gratuliert Tochter Carys zum 23. Geburtstag

Hollywoodstar Catherine Zeta-Jones hat ihrer Tochter Carys auf der Social-Media-Plattform Instagram zum 23. Geburtstag gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag, Carys! Möge dieser Tag und jeder weitere Tag so besonders sein wie du. Ich hab dich lieb. Mama", schrieb sie zu einer Reihe an gemeinsamen Fotos und ergänzte ein rotes Herz. Carys antwortete im Kommentarbereich: "Danke meine liebe Mama ich liebe dich so."

"Ich werde der Vater deiner Kinder sein" Catherine Zeta-Jones ist seit 25 Jahren mit Schauspieler Michael Douglas verheiratet. Über den Beginn ihrer Liebe plaudern die beiden Stars gerne. "Die wahre Geschichte, wie mein Liebster mich bekommen hat", schrieb die Schauspielerin 2019 auf Instagram zu einem "ich lach mich tot"-Smiley mit herunterlaufenden Tränen. Sie verlinkte ein Radiointerview, in dem Douglas ihr erstes Treffen beim Deauville Film Festival in Frankreich beschrieb. Der geschiedene Star war 1998 forsch zur Sache gegangen. Mit den Worten "Ich werde der Vater deiner Kinder sein", hatte er sich der Newcomerin aus Wales vorgestellt.