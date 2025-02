Gypsy Rose Blanchard über ihr neues Leben mit Baby: "Heile mein inneres Kind"

Demnach kam das Kind am 28. Dezember zur Welt - genau am Jahrestag ihrer Gefängnisentlassung im Jahr 2023. Der Vater des Kindes - Ken Urker - teilte am 1. Jänner ein Foto, auf dem die kleine Familie zu sehen ist, auf Instagram. "Wir begrüßen 2025 mit dem größten Geschenk von allen", schrieb er dazu.

"Fange an, die Wunden einer Blutlinie zu heilen"

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story gab Blanchard nun einen kleinen Einblick in ihr neues Leben und deutete an, dass die Mutterschaft ihr gut tut: "Mit jedem Kuss, mit jedem Schlaflied, mit jeder Umarmung, heile ich mein inneres Kind", schreibt Blanchard in ihrem Beitrag. "Ich fange langsam an, endlich die Wunden einer Blutlinie, um die ich nicht gebeten habe, zu heilen - durch die Augen eines Kindes, mit dem ich gesegnet wurde." Ihren Post versah sie mit einem rosa Herzen.