Gwyneth Paltrows Körperdouble hungerte sich fast zu Tode

"Ich war so dünn, dass man meine Zähne durch mein Gesicht sehen konnte, und meine Haut war ganz grau", so Paltrows ehemaliges Körperdouble über die schwierige Zeit in ihrem Leben, in der sie sich auch zunehmend von ihrem Freundeskreis entfernt hatte. Ihre Mama lag damals im Sterben. "Es war trostlos", sagte Snitzer über die Situation von damals.

Da sie aber das Gefühl hatte, die Menschen würden ihr freundlicher als zuvor begegnen, als sie noch mehr gewogen hatte, kasteite sich Snitzer weiter. Sie habe sich beinahe "zu Tode gehungert". Am Ende sei sie derart unterernährt gewesen, dass sie künstlich ernährt werden musste, bevor das Magenband entfernt werden konnte.

Es kam zu weiteren Komplikationen durch einen Magenbypass. Snitzer wurde ein Teil ihres Magens entfernt. Sie kann bis heute nur noch kleine Portionen zu sich nehmen. Die OP würde sie dennoch nicht bereuen und denkt auch gerne an die Dreharbeiten zu "Schwer verliebt" zurück. Mittlerweile führt Snitzer ein Leben abseits des Rampenlichts und leitet eine eigene Versicherungsagentur.