Gwyneth Paltrows peinliche intime Szene: Sohn hielt sich Augen zu

Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet gewarnt.

Paltrow warnt Familie vor intimen Szenen

Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ihren 19 Jahre alten Sprössling: "Nicht so toll." Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Großvater vor einer Oben-ohne-Szene in "Shakespeare in Love" gewarnt.