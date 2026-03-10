Gwen Stefani: Späte Schwangerschaft dank spiritueller Offenbarung

Gwen Stefani ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch dreifache Mama. Jetzt erzählte sie, dass sie vor der Geburt ihres jüngsten Sohnes Apollo, den sie mit Ex-Mann Ross Gavindale bekam, eine spirituelle Offenbarung erlebt hatte. Damals war Stefani 44 Jahre alt.

In einem Interview mit "Hallow: Prayer & Meditation" erinnerte sich die "No Doubt"-Sängerin an den unerfüllten Kinderwunsch, den sie damals gehegt hatte.

Späte Geburt war für Gwen Stefani "ein Wunder"

"Ich war zu diesem Zeitpunkt völlig verzweifelt", verriet die heute 56-Jährige über den unerfüllten Kinderwunsch. "Ich wollte unbedingt noch ein Kind. Wirklich. Ich konnte nicht, und ich war alt."