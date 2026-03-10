Gwen Stefani: Späte Schwangerschaft dank spiritueller Offenbarung
Gwen Stefani ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch dreifache Mama. Jetzt erzählte sie, dass sie vor der Geburt ihres jüngsten Sohnes Apollo, den sie mit Ex-Mann Ross Gavindale bekam, eine spirituelle Offenbarung erlebt hatte. Damals war Stefani 44 Jahre alt.
In einem Interview mit "Hallow: Prayer & Meditation" erinnerte sich die "No Doubt"-Sängerin an den unerfüllten Kinderwunsch, den sie damals gehegt hatte.
Späte Geburt war für Gwen Stefani "ein Wunder"
"Ich war zu diesem Zeitpunkt völlig verzweifelt", verriet die heute 56-Jährige über den unerfüllten Kinderwunsch. "Ich wollte unbedingt noch ein Kind. Wirklich. Ich konnte nicht, und ich war alt."
Dies habe sich durch die Begegnung mit einem ehemaligen Atheisten, der zum Judentum konvertiert war, geändert. "Er studierte die Tora und hatte diese tiefgreifende Offenbarung. Danach erzählte er mir von der Tora", erzählte Stefani, die selbst praktizierende Katholikin ist.
Tiefgründige Gespräche mit dem unbekannten Mann hätten ihr die Augen geöffnet. Und dann sei ihr damals achtjähriger Sohn Kingston (inzwischen 19) einmal auf sie zugekommen und habe sie inständig um ein Geschwisterchen gebeten. "Tut mir leid, deine Mama ist zu alt, um noch ein Baby zu bekommen", habe sie ihrem Sohn gesagt. Kingston habe daraufhin jeden Abend für sie gebetet, damit sie schwanger werde.
"Vier Wochen später war ich mit Apollo schwanger", erzählte Stefani. "Ich habe ihn mit 44 Jahren auf natürlichem Wege zur Welt gebracht." Dieses Erlebnis bezeichnete die Musikerin als ein "echtes Geschenk. Und das war mein erstes Wunder".
Gwen Stefani war von 2002 bis 2016 mit Rockstar Gavin Rossdale verheiratet. 2021 heiratete sie Country-Musiker Blake Shelton. Letzterer hat keine leiblichen Kinder, ist jedoch liebevoller Stiefpapa für Stefanis Söhne aus ihrer ersten Ehe.
