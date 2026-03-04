Schlagersängerin Christin Stark: Meine Fehlgeburt ist kein Scheitern

Vor wenigen Wochen hat Schlagersängerin Christin Stark eine Fehlgeburt erlitten. Auf Instagram bedankte sie sich nun für die Anteilnahme in der Zeit danach. "Das ist etwas, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass meine Fehlgeburt kein Scheitern oder kein Makel ist und Trauer scheinbar auch ein Luxus ist, den wir uns erlauben müssen", sagt sie in einem kurzen Clip auf der Plattform. Über Instagram habe sie viele Frauen kennengelernt, die jetzt ein Teil von ihr seien. "Das macht zusammen stark."

In einem emotionalen Video hatte die Ehefrau von Matthias Reim im Februar mitgeteilt, dass sie erneut schwanger gewesen sei. "Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht", sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete. "Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft."

Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. "Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin", erklärte sie. Fehlgeburten seien "ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema".