Guido Maria Kretschmer über Ehemann Frank: "Wir sind aus einer DNA gebaut"

Manchmal lüge er und antworte auf die Frage, wie lange er schon einen Partner habe, mit: "Ungefähr 20 Jahre! Da sagen die aber schon: 'Ach du Scheiße, das ist ja krass lang! Wie geht das denn?'", erzählte der Hamburger Modedesigner und "Shopping Queen"-Star Guido Maria Kretschmer im Juli in einem Interview der Bild-Zeitung. In Wahrheit währt die Liebe zu seinem Mann Frank Mutters schon 40 Jahre.

Kretschmers Liebesgeheimnis

"Unser Liebesgeheimnis ist: Ich bin ein Riesenfan von Frank! Und ich finde ihn ein bisschen besser als mich selbst", sagte Kretschmer. Außerdem könne er sich sehr für den Menschen begeistern, den er liebe. "Dadurch bleibe ich immer in dem Rhythmus, dass ich nie vergesse, wie gerne ich ihn um mich habe." Das sei sein Garant für eine lange Liebe.

Im Interview mit der Zeitschrift Bunte sprach Kretschmer abermals über die Liebe als "ein großes Geschenk". "Wir haben es geschafft, diese Nähe zu bewahren, die unser emotionales Zuhause ist. Ich weiß, dass ich vieles nicht geschafft hätte, wenn Frank nicht an meiner Seite wäre. Mein Vater sagte kurz vor seinem Tod noch: Mein Gott, was haben wir für ein Glück, dass Guido so einen tollen Mann gefunden hat. Das sagt alles. Und Liebe bedeutet für mich auch Fürsorge. Im richtigen Moment das Richtige zu tun und füreinander da zu sein."

"Wirkliche Krisen" habe das Paar Kretschmer zufolge nie. "Natürlich gibt es Dinge, an denen man sich reibt, Kleinigkeiten, die nerven. Aber das gehört dazu – daran wächst man gemeinsam. Wir haben uns nie füreinander verändert. Wichtig ist, zu wissen, wohin man zusammen will."