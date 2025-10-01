"Let's Dance"-Star Renata Lusin ist schwanger: "Französisches Camping-Baby"

Die "Let's Dance"-Stars Renata und Valentin Lusin erwarten ihr zweites Kind. "Ihr Lieben, wir haben ganz tolle Nachrichten für euch! Ich bin im vierten Monat schwanger", sagte Renata Lusin in einem Video auf Instagram. "Wir sind sehr, sehr dankbar und glücklich, dass es so schnell geklappt hat", fügte sie hinzu. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter: Stella, die im vergangenen Jahr zur Welt kam.

"Hatten einen schönen Sommer" Im Interview der Bild-Zeitung verriet das Paar, wie die Schwangerschaft begann. "Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Wir hatten nach der letzten 'Let's Dance'-Staffel einen schönen, entspannten Sommer", sagte Renata Lusin. Als das Baby gezeugt wurde, seien sie gerade mit ihrem Wohnmobil in Frankreich unterwegs gewesen. "Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe - und es hat funktioniert."