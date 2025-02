Große Liebe starb bei Autounfall: Miranda Kerr spricht über schweren Verlust

Es ist nicht das erste Mal, dass Miranda Kerr über den schweren Schicksalsschlag gesprochen hat. Im "Not Alone Podcast" erzählte sie, dass sie nach der Tragödie in ihrer Jugend unter Schock stand. "Mein Freund starb, als ich ein Teenager war", sagte sie da. "Die Tatsache, dass er so plötzlich starb, war ein großer Schock für meinen Körper. Es war eine Lektion, nichts in meinem Leben als selbstverständlich hinzunehmen."

Middlebrook hat das Leben des Models so geprägt, dass es sogar sein erstes Kind nach ihm benannt hat.

Kerr ist bekannt dafür, Yoga und Meditation zu praktizieren, außerdem liest sie spirituelle Lektüre.