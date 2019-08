"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington hat geheiratet

" Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington (35) hat am Wochenende an der Küste Kaliforniens ihren Freund Matthew Alan geheiratet. "Ich habe Matt immer gesagt, dass ich einfach nur das Meer sehen will. Das war die eine Sache", sagte die britische Schauspielerin am Sonntag (Ortszeit) dem "People"-Magazin. Bei dem Fest nahmen demnach die 70 engsten Freunde des Paares teil.

Die beiden sind bereits seit elf Jahren zusammen, 2017 kam Tochter Hayden zur Welt. Darum habe es sich bereits vorher so angefühlt, als seien sie verheiratet. "Um ehrlich zu sein: Ich bin einfach nur aufgeregt auf das neue Normale des ehelichen Lebens."

Luddington übernahm 2011 für den US-Fernsehfilm " William und Kate – Ein Märchen wird wahr" die Rolle der bürgerlichen Frau von Prinz William, Kate Middleton. Seit 2012 spielt sie in der Krankenhausserie " Grey's Anatomy" die Oberärztin Dr. Josephine Wilson. Alan arbeitet ebenfalls als Schauspieler und ist in Serien wie "Castle Rock" oder "Tote Mädchen lügen nicht" zu sehen.